Andrea Russo, chi è il 35enne morto risucchiato dal motore di un aereo sulla pista di Orio al Serio

Aveva 35 anni, si chiamava Andrea Russo e abitava a Calcinate, in provincia di Bergamo, l'uomo morto risucchiato dal motore di un aereo Volotea che stava rullando sulla pista di Orio al Serio. La vittima, che in passato aveva avuto qualche problema di droga, ha raggiunto l'area antistante lo scalo bergamasco al volante della sua Fiat 500 rossa. Poi, dopo aver lasciato il veicolo in mezzo al parcheggio, il 35enne si è diretto verso gli arrivi e, pare passando da una porta che dà direttamente sulla pista, sia corso verso il velivolo, buttandosi nel motore.