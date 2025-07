Orio al Serio, come è stato possibile arrivare sulla pista? Ecco cosa prevedono le misure di sicurezza

Lo scalo è dotato di recinzioni perimetrali e di accessi regolati da badge elettronici, lettori biometrici e presidi fissi. Dal 2022, SACBO ha implementato un sistema di intelligenza artificiale che analizza in tempo reale le immagini delle telecamere e segnala movimenti anomali o presenze sospette. Oltre alle barriere fisiche, sono attivi piani di emergenza come il PEA, aggiornato nel 2024, che stabilisce i protocolli in caso di violazioni del perimetro. Tuttavia, questi strumenti richiedono un intervento tempestivo del personale per risultare efficaci. Anche un sistema all’avanguardia non può impedire intrusioni se la risposta umana non è rapida.