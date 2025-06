È in Puglia il mare più pulito d'Italia

La Puglia si conferma prima in Italia per qualità delle acque di balneazione. Ed è il quinto anno consecutivo che svetta nella speciale classifica, anche se di poco: il voto di "eccellente" è stato raggiunto dal 99,7% delle acque pugliesi, mentre in seconda posizione si colloca il Friuli Venezia Giulia (con il 99,6%), poi la Sardegna (98,7%) e la Toscana (98,2%). Sono i risultati delle analisi microbiologiche effettuate dal Snpa, il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, la rete che coordina le varie Agenzie regionali per l’ambiente (Arpa) presenti sul territorio nazionale. Con una eccezione: la Sicilia non è conteggiata, perché è l'unica regione italiana dove il monitoraggio è effettuato dal sistema sanitario regionale.