Delitto di Garlasco, il pg di Milano: respingere la richiesta di semilibertà per Stasi

Per la semilibertà, comunque, non è necessario il ravvedimento. Stasi punta alla semilibertà, ossia alla possibilità di stare fuori dal carcere per tutto il giorno o quasi, e non solo per andare a lavorare, tornando in cella la sera. Poi potrà provare, tra non molto, anche con l'affidamento in prova, che si può richiedere quando il condannato deve scontare non più di 4 anni. E a Stasi, in carcere da dieci anni, mancano solo 4 anni e pochi mesi. In quel caso, se gli sarà concesso anche l'affidamento, niente più carcere e sconterà la restante pena con la misura alternativa alla detenzione, svolgendo lavori socialmente utili. Il fine pena, tenendo conto anche della liberazione anticipata, ovvero dello sconto di 45 giorni ogni sei mesi, potrebbe arrivare per lui nel 2028, al massimo nel 2029.