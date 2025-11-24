L'ex senatore D'Anna e la frase shock a Valentina Pitzalis bruciata dal marito: "La moglie? A chi piace cruda e a chi cotta"

A questo punto, D'Anna rimuove la frase inopportuna e offensiva e poi decide di rilasciare dichiarazioni, sostiene di essere vittima di una "speculazione indegna", di "feroci attacchi", di essere stato frainteso. Si lamenta della "cloaca" dei social, dove imperverserebbero "moralisti" incapaci di cogliere "il senso". Che a suo avviso era semplice: di trattava di "una risposta sarcastica" alla domanda che Pitzalis stessa aveva posto pubblicamente. La donna aveva detto: "Se fosse ancora vivo gli chiederei solo perché?". Lui immagina di rispondere in quella veste. Una risposta "metafisica", come dirà poi in altre occasioni, attribuita a quella "povera vittima".