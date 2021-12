Sfigurata dal marito nel 2011, Valentina Pitzalis e la sua mano bionica: "Una seconda rinascita"

È un sogno che si avvera quello di Valentina Pitzalis che, a dieci anni dall'aggressione subita dall'ex marito che la sfigurò gettadole della benzina adosso, oggi può di nuovo muovere le dita e sollevare pesi grazie a una mano bionica di nuova generazione. "Per me questa è una seconda rinascita", dichiara la 38enne ospite a "Pomeriggio Cinque News". "L'Asl non copre tutto il costo, in Italia abbiamo dei tarrifari aggiornati ancora al 1999 - fa sapere la donna che aggiunge - a me è stata donata, io sono la prima in Italia a usarla".

Quattordici prese diverse, per Pitzalis la protesi bionica offre la possibilità di fare cose che noi consideriamo scontate, ma che per lei rappresentano una nuova grandissima conquista. "Posso tagliarmi la pizza - dichiara con entusiasmo Valentina che aggiunge - una cosa fantastica che sono riuscita a fare è stata prendere il phon con una mano e spazzolarmi i capelli con l'altra".

La mano bionica Nexus, la più evoluta al mondo, è stata realizzata su un progetto inglese e applicata, per la prima volta in Italia, presso l'Officina Ortopedica Maria Adelaide di Torino. La mano si infila come un guanto, senza necessità di alcun intervento di chirurgia.