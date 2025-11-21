Roccella: "Nessun legame tra educazione sessuale e calo delle violenze"

Il ministro interviene alla conferenza internazionale dedicata alla lotta contro gli omicidi di donne, richiamando l'attenzione sull'efficacia reale delle misure adottate
© Ansa
Durante un incontro a Roma, in occasione della conferenza internazionale di alto livello dedicata al contrasto del femminicidio, il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, ha osservato che "Possiamo parlare di educazione sessuo-affettiva, ma lateralmente. Se vediamo i Paesi dove da molti anni è un fatto assodato, come per esempio la Svezia, notiamo che non c'è correlazione con la diminuzione di femminicidi. La Svezia ha più violenze e più femminicidi. Non voglio criminalizzare la Svezia, ma non c'è una correlazione fra l'educazione sessuale nella scuola e una diminuzione delle violenze contro le donne".
La ministra ha richiamato l'attenzione sulla necessità di valutare con precisione gli strumenti che possono incidere in modo concreto sulla riduzione dei reati: "Noi abbiamo bisogno di capire quali sono gli strumenti veramente efficaci se non vogliamo essere ideologici nei confronti della diminuzione della violenza contro le donne". Roccella ha poi fatto riferimento ai dati più recenti sul fenomeno nel nostro Paese, ricordando che "Fra l'altro in Italia c'è stata una piccola diminuzione. Certo, ogni donna che viene uccisa è troppo, ma bisogna anche fare l'inverso. Ogni donna che non viene uccisa è un fatto positivo. Ogni donna che riusciamo a salvare dal ciclo della violenza è fondamentale". Secondo la ministra, questi segnali confermano che le azioni intraprese dal governo si stanno muovendo nella direzione corretta: "Quindi questa diminuzione indica che la strada che stiamo percorrendo e che abbiamo cominciato a percorrere fin dall'inizio è quella giusta ed è una strada condivisa".