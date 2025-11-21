Roccella: "Nessun legame tra educazione sessuale e calo delle violenze"

La ministra ha richiamato l'attenzione sulla necessità di valutare con precisione gli strumenti che possono incidere in modo concreto sulla riduzione dei reati: "Noi abbiamo bisogno di capire quali sono gli strumenti veramente efficaci se non vogliamo essere ideologici nei confronti della diminuzione della violenza contro le donne". Roccella ha poi fatto riferimento ai dati più recenti sul fenomeno nel nostro Paese, ricordando che "Fra l'altro in Italia c'è stata una piccola diminuzione. Certo, ogni donna che viene uccisa è troppo, ma bisogna anche fare l'inverso. Ogni donna che non viene uccisa è un fatto positivo. Ogni donna che riusciamo a salvare dal ciclo della violenza è fondamentale". Secondo la ministra, questi segnali confermano che le azioni intraprese dal governo si stanno muovendo nella direzione corretta: "Quindi questa diminuzione indica che la strada che stiamo percorrendo e che abbiamo cominciato a percorrere fin dall'inizio è quella giusta ed è una strada condivisa".