Nasce il Calendario Rosso, l’iniziativa per ricordare e prevenire i femminicidi

In Italia ogni 3,8 giorni viene commesso un femminicidio, e nei primi 8 mesi del 2025 sono già stati registrati oltre 60 casi. “Il Calendario Rosso ci ricorda, non nero su bianco ma appunto nero su rosso, di che numeri spaventosi stiamo parlando. Una donna ogni tre giorni viene uccisa, molto spesso all’interno delle mura domestiche, e il fenomeno non si può più trattare come emergenziale, bensì sistemico. Contare, contarci, è un passo importante, da cui la politica non può più sottrarsi”, ha detto ancora Gribaudo. Lamberto Bertolé, Assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano che patrocina l’iniziativa, ha aggiunto: “Il Calendario Rosso, con una soluzione grafica semplice e di grande impatto, ci mette di fronte a una realtà con cui spesso non riusciamo a fare i conti: la violenza maschile contro le donne sembra non avere argini, anzi dimostra tutta la sua furia proprio quando le fondamenta della società patriarcale vengono messe in discussione”. Per Bertolé “la frequenza con cui i femminicidi hanno luogo ci costringe a guardare in faccia la verità: le donne continuano a morire per mano degli uomini e noi dobbiamo fare molto di più perché questo non accada, a partire dall’educazione dei più giovani perché interiorizzino una cultura del rispetto, alla base di una società più giusta per tutti e tutte”.