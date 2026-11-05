Piove ma il suolo resta a secco, riserve d'acqua in deficit sul 2025

È quanto emerge dall'analisi condotta da Finapp - Pmi nata nel 2019 come spin-off del Dipartimento di Fisica Nucleare Applicata dell'Università di Padova - su un campione complessivo di 35 sonde che, utilizzando i raggi cosmici per rilevare l'umidità nel terreno, sono state installate su terreni non irrigati (di cui 24 al Nord e 11 distribuite tra Centro, Sud e Isole).