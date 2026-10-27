Gas serra, nuovo record mondiale nel 2025: l'Onu lancia l'allarme

Le concentrazioni di gas serra nell'atmosfera hanno raggiunto nuovi livelli record nel 2025. È l'allarme lanciato dall'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), l'agenzia delle Nazioni Unite specializzata in meteorologia e clima, che ha segnalato un ulteriore aumento dei principali gas responsabili del riscaldamento globale. Secondo il rapporto dell'Omm, anidride carbonica, metano e protossido di azoto hanno tutti raggiunto concentrazioni atmosferiche senza precedenti nel corso dello scorso anno.