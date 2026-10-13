AMBIENTE E SALUTE

Il clima che cambia influisce sulle epidemie stagionali

Le anomalie termiche stanno cambiando la geografia e l’intensità delle malattie infettive

di Redazione E-Planet
13 Ott 2026 - 15:59
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I cambiamenti climatici influenzano direttamente le epidemie stagionali, alterando le dinamiche storiche con cui si diffondono i virus. A confermarlo è una recente ricerca pubblica apparsa sulla prestigiosa rivista scientifica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences). Lo studio evidenzia come le variazioni di temperatura e i regimi di precipitazione stiano modificando la biologia dei vettori e i tassi di trasmissione di patogeni diffusi, rompendo i vecchi equilibri temporali e geografici.

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I modelli climatici tradizionali associavano l'influenza e le infezioni respiratorie ai mesi freddi e asciutti nelle zone temperate, o alle stagioni delle piogge nelle aree tropicali. Oggi, l'estremizzazione dei fenomeni meteorologici altera queste barriere. L'aumento dell'umidità e le temperature invernali più miti, ad esempio, creano picchi anomali inattesi o ne amplificano l'intensità in regioni precedentemente considerate a basso rischio.

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Il problema non si limita ai virus respiratori. Gli scienziati su PNAS avvertono che le anomalie termiche estendono la stagione riproduttiva di zanzare, zecche e roditori, i principali vettori di malattie come la Dengue, il West Nile o le infezioni da hantavirus. Questo allungamento temporale espone la popolazione a cicli epidemici più lunghi e difficili da prevedere, mettendo a dura prova i sistemi sanitari globali.

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La comprensione di questo legame indissolubile tra l'ecosistema e la salute umana diventa quindi l'unica arma per il futuro. Le autorità sanitarie non possono più basarsi su storici statistici obsoleti, ma devono integrare i dati meteo-climatici nei sistemi di sorveglianza epidemiologica. Riconoscere l'impatto della crisi climatica sulla stagionalità delle malattie è il primo passo fondamentale per sviluppare modelli di previsione accurati e proteggere la salute pubblica globale.

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