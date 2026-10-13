Il clima che cambia influisce sulle epidemie stagionali

I cambiamenti climatici influenzano direttamente le epidemie stagionali, alterando le dinamiche storiche con cui si diffondono i virus. A confermarlo è una recente ricerca pubblica apparsa sulla prestigiosa rivista scientifica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences). Lo studio evidenzia come le variazioni di temperatura e i regimi di precipitazione stiano modificando la biologia dei vettori e i tassi di trasmissione di patogeni diffusi, rompendo i vecchi equilibri temporali e geografici.