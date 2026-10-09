L’agonia dei ghiacciai svizzeri: perso il 5% del volume totale

A certificare lo stato di salute critico delle vette è un indicatore scientifico preciso e spietato: il Glacier Loss Day (GLD). Questo parametro individua il momento esatto dell'anno in cui un ghiacciaio consuma tutta la neve fresca accumulata durante l'inverno. Superata questa soglia, la montagna perde la sua barriera protettiva e il sole comincia a sciogliere direttamente il ghiaccio vivo e antico. Nel 2026, la rete di monitoraggio GLAMOS ha registrato il superamento del Glacier Loss Day il 29 giugno, con quasi due mesi di anticipo rispetto alle medie storiche del passato, quando il limite cadeva tipicamente a fine estate.