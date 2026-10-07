L’estate 2026 è la più calda mai registrata in Europa

Il rapporto European Summer Review 2026 evidenzia come l'Italia, e in particolare le regioni del Nord Italia, si siano trovate nell'epicentro dell'area geografica più colpita dalle anomalie termiche e idriche di questa stagione. Facendo parte del quadrante dell'Europa occidentale, l'Italia ha vissuto l'estate più calda mai registrata nella sua storia moderna, superando persino il drammatico precedente del 2003. Ecco i dati fondamentali che riguardano il nostro paese.