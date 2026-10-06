"Breathing News": l’informazione dedicata alla natura

Golia e WWF Italia, con “Breathing News”, rinnovano una partnership attiva già da tempo e che quest’anno è proseguita in una nuova veste. Il percorso è iniziato nel 2023 con il progetto “Le Oasi del Respiro”, attraverso il quale Golia ha affiancato WWF Italia nella creazione di percorsi di forest bathing all’interno delle sue Oasi. L’iniziativa è stata ampliata nel 2024, coinvolgendo sei Oasi WWF in cui è possibile vivere esperienze di immersione nella natura. Nel 2025, la partnership si è tradotta in un ulteriore intervento concreto di restauro ecologico, con la riqualificazione e il recupero di un’area dell’Oasi dei Ghirardi. Quest'anno, con “Breathing News, questa collaborazione è andata avanti e si è rinnovata con una nuova attività rivolta direttamente al pubblico, mantenendo lo stesso obiettivo: avvicinare le persone alla natura e sensibilizzarle sull’importanza di proteggerla.