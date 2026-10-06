"Breathing News": l’informazione dedicata alla natura
Un’iniziativa per ribadire l’importanza della natura per il benessere delle persone e per la salute degli ecosistemidi Redazione E-Planet
© Pexels
Natura e aree verdi in città rappresentano una risorsa per il benessere delle persone e per la qualità dell'ambiente. Secondo un’indagine condotta da AstraRicerche per Golia nel luglio 2025, il 66,3% degli italiani considera trascorrere del tempo nella natura un'esperienza rigenerante e il 91% dichiara di aver già vissuto questa esperienza. Ma i benefici percepiti non riguardano solo il benessere personale: il 90% riconosce alle aree naturali la capacità di produrre ossigeno, l'85% il contributo alla riduzione degli inquinanti e l'84,1% il ruolo nella conservazione della biodiversità anche in ambito urbano. Anche la capacità di abbassare le temperature e proteggere dalle ondate di calore è riconosciuta dall'82% degli intervistati.
Per accompagnare il pubblico a scoprire informazioni ed esperienze su come la natura non sia qualcosa di distante, ma una presenza quotidiana capace di migliorare il benessere delle persone e la qualità delle città, è nata l’iniziativa "Breathing News".
© Pexels
Ideato da Golia e WWF Italia, si tratta di un hub dedicato alla natura in città. Uno spazio in cui gli scorsi 2 e 3 ottobre a Milano i passanti i hanno potuto approfondire il tema della biodiversità urbana attraverso contenuti informativi, workshop e momenti di incontro.
Attraverso un linguaggio semplice e coinvolgente, “Breathing News” invita a guardare con occhi consapevoli i parchi, i giardini, le aiuole e tutti quei piccoli angoli verdi che fanno parte della nostra quotidianità. La tematica centrale prende ispirazione da Urban Nature, il festival nazionale promosso da WWF Italia per diffondere il valore della natura nei contesti urbani.
GOLIA E WWF ITALIA
Golia e WWF Italia, con “Breathing News”, rinnovano una partnership attiva già da tempo e che quest’anno è proseguita in una nuova veste. Il percorso è iniziato nel 2023 con il progetto “Le Oasi del Respiro”, attraverso il quale Golia ha affiancato WWF Italia nella creazione di percorsi di forest bathing all’interno delle sue Oasi. L’iniziativa è stata ampliata nel 2024, coinvolgendo sei Oasi WWF in cui è possibile vivere esperienze di immersione nella natura. Nel 2025, la partnership si è tradotta in un ulteriore intervento concreto di restauro ecologico, con la riqualificazione e il recupero di un’area dell’Oasi dei Ghirardi. Quest'anno, con “Breathing News, questa collaborazione è andata avanti e si è rinnovata con una nuova attività rivolta direttamente al pubblico, mantenendo lo stesso obiettivo: avvicinare le persone alla natura e sensibilizzarle sull’importanza di proteggerla.
© Pexels