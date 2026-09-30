Sempre meno ghiaccio in Groenlandia e Antartide

Lo studio ha combinato 42 rilevazioni satellitari indipendenti, basate su 27 missioni a partire dal 1972 per la Groenlandia e dal 1979 per l’Antartide. Dall’analisi dei dati emerge che tra il 1979 e il 2023 le due calotte glaciali hanno perso 11.309 miliardi di tonnellate di ghiaccio, facendo aumentare il livello medio globale del mare di 31,4 millimetri.