Gli oceani hanno accumulato calore 40 volte superiore all'energia prodotta dall'uomo

"L'oceano si sta trasformando davanti ai nostri occhi", ha detto Pierre Bahurel, direttore generale dell'istituto di ricerca Mercator Ocean International, che ha pubblicato il rapporto. Bahurel ha aggiunto: "Il riscaldamento, l'innalzamento dei mari e il degrado degli ecosistemi sono segni interconnessi di cambiamenti significativi e a lungo termine". In Europa i mari che si stanno riscaldando il doppio rispetto alla media globale sono il Mediterraneo e il Mar Nero, colpiti in particolare negli ultimi anni da ondate di caldo marine record. Le temperature elevate persistono anche in profondità sotto la superficie, con episodi di caldo estremo durati più di un mese, hanno scoperto gli scienziati. Gli esperti hanno anche riscontrato una chiara accelerazione dell'innalzamento del livello del mare nel Mediterraneo occidentale: l'intero mare si è riscaldato di 0,32°C al decennio, aumentando il fenomeno soprattutto negli ultimi anni.