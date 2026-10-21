Allarme ONU: +2,6 gradi entro il 2100

Anche nell’ipotesi in cui tutti i governi nazionali dovessero rispettare alla lettera gli impegni sul clima recentemente assunti, la traiettoria attuale ci condurrà inevitabilmente a uno sforamento catastrofico. Se invece si proseguirà con l'inerzia e le normative odierne, lo scenario peggiorerà ulteriormente fino a toccare un picco di +2,8°C. A gravare pesantemente sulle nuove proiezioni sono anche fattori geopolitici rilevanti, come il disimpegno degli Stati Uniti dagli accordi climatici internazionali e il continuo aumento globale dell'uso di combustibili fossili.