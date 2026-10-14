Disastri ambientali, i dati sono sconvolgenti
Il nuovo piano d’azione internazionale dell’ONU per rendere i territori più sicuridi Redazione E-Planet
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L'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di disastri (UNDRR) ha delineato un quadro drammatico quanto urgente in occasione della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali.
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I dati aggiornati al 2026 confermano che la crisi climatica sta accelerando l'intensità e la frequenza degli eventi meteo-estremamente violenti a livello globale. Ogni anno si registrano in media 37.900 vittime a causa di queste catastrofi, posizionando la perdita di vite umane tra le piaghe più gravi dei nostri tempi. Parallelamente, le statistiche evidenziano come oltre 100 milioni di persone vengano colpite o subiscano sfollamenti ogni dodici mesi. L'impatto economico complessivo è altrettanto catastrofico, superando la cifra record di 2,3 trilioni di dollari di danni secondo le ultime stime.
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Nonostante la gravità di tali cifre, la risposta dei governi mondiali rimane fortemente inadeguata, considerando che meno dell’1% dei bilanci pubblici viene attualmente destinato alle strategie preventive. Proprio per contrastare questo trend, l'ONU ha lanciato per il 2026 il nuovo piano d'azione internazionale UNDRR Strategic Framework 2026-2030 incentrato sul tema guida "Resilience Starts at Home" ("La resilienza comincia da casa"). L'obiettivo primario è spingere le istituzioni verso una pianificazione che parta dalla sicurezza strutturale dei territori. Investire nella solidità degli edifici, nella riqualificazione delle reti idriche e in sistemi d'allerta precoce supportati dall'intelligenza artificiale rappresenta l'unica vera difesa. Proteggere le comunità prima dell'arrivo del disastro non è più un'opzione, ma una necessità vitale per il futuro del pianeta.