Disastri ambientali, i dati sono sconvolgenti

Nonostante la gravità di tali cifre, la risposta dei governi mondiali rimane fortemente inadeguata, considerando che meno dell’1% dei bilanci pubblici viene attualmente destinato alle strategie preventive. Proprio per contrastare questo trend, l'ONU ha lanciato per il 2026 il nuovo piano d'azione internazionale UNDRR Strategic Framework 2026-2030 incentrato sul tema guida "Resilience Starts at Home" ("La resilienza comincia da casa"). L'obiettivo primario è spingere le istituzioni verso una pianificazione che parta dalla sicurezza strutturale dei territori. Investire nella solidità degli edifici, nella riqualificazione delle reti idriche e in sistemi d'allerta precoce supportati dall'intelligenza artificiale rappresenta l'unica vera difesa. Proteggere le comunità prima dell'arrivo del disastro non è più un'opzione, ma una necessità vitale per il futuro del pianeta.