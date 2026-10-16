Anche il tartufo è vittima del riscaldamento globale

A fare le spese di questo squilibrio è soprattutto il Tartufo Bianco Pregiato (Tuber magnatum Pico), la varietà più iconica e delicata. Avendo bisogno di terreni costantemente freschi e areati, soffre pesantemente l'inaridimento dei suoli. La conseguenza diretta è una drastica riduzione dei raccolti, che fa impennare i prezzi sui mercati globali a cifre record, rendendo questo prodotto un lusso sempre più esclusivo e per pochi.