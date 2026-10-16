Anche il tartufo è vittima del riscaldamento globale
Siccità e ondate di calore record ne mettono a rischio la produzionedi Redazione E-Planet
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Il cambiamento climatico non risparmia uno dei tesori più preziosi e nascosti della terra: il tartufo. Questo fungo ipogeo, che vive in simbiosi con le radici di alberi come querce e noccioli, è un indicatore sensibilissimo della salute ambientale. Le alterazioni del clima stanno stravolgendo il suo habitat biologico, mettendo a rischio una tradizione secolare e un'economia legata all'eccellenza gastronomica.
Il fattore principale di questa crisi è la prolungata siccità estiva, accompagnata da ondate di calore record. I mesi compresi tra maggio e agosto sono infatti cruciali per la nascita e lo sviluppo delle spore sottoterra. La mancanza cronica di piogge in questo periodo blocca la maturazione dei corpi fruttiferi, causando annate di forte scarsità produttiva. Senza il giusto grado di umidità e stabilità termica nel suolo, il ciclo vitale del micelio si interrompe bruscamente.
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A fare le spese di questo squilibrio è soprattutto il Tartufo Bianco Pregiato (Tuber magnatum Pico), la varietà più iconica e delicata. Avendo bisogno di terreni costantemente freschi e areati, soffre pesantemente l'inaridimento dei suoli. La conseguenza diretta è una drastica riduzione dei raccolti, che fa impennare i prezzi sui mercati globali a cifre record, rendendo questo prodotto un lusso sempre più esclusivo e per pochi.
Il riscaldamento globale sta inoltre ridisegnando la geografia stessa del tartufo. Gli esperti registrano una progressiva migrazione degli habitat ideali: le storiche aree di raccolta a quote collinari stanno diventando troppo calde e aride. Di conseguenza, la produzione si sta lentamente spostando verso altitudini maggiori o verso regioni geografiche tradizionalmente più fredde e umide, modificando la mappatura della raccolta.
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Per salvare il settore, la tartuficoltura moderna sta correndo ai ripari implementando sistemi di irrigazione artificiale controllata nei boschi coltivati. Tuttavia, per i tartufi selvatici la sfida resta aperta e complessa. Proteggere i fragili ecosistemi boschivi e contrastare il surriscaldamento globale non è più solo una priorità ecologica, ma l'unica via per garantire un futuro al re della tavola.