Il conto della siccità è salatissimo



Al contrario, il comparto manifatturiero e l'edilizia subiscono i danni più duraturi e difficili da sanare. In questi ambiti industriali le perdite tendono a intensificarsi e a stratificarsi anche dopo la fine dell'emergenza. La capacità di adattamento dei territori non è illimitata e perde efficacia se la crisi idrica persiste. Infrastrutture come gli invasi e le barriere protettive rischiano di saturarsi e diventare rapidamente insufficienti.

Gli scenari futuri delineati dal modello climatico del CMCC mostrano proiezioni economiche severe. Con un innalzamento globale delle temperature di +2 °C, i danni complessivi sul continente sono destinati a raddoppiare. Nello scenario peggiore per l'Italia, il conto complessivo della crisi potrebbe salire fino a 74 miliardi di euro.