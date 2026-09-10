Entro il 2100 il 40% della Terra diventerà zona arida
Devastanti le ripercussioni con migrazioni climatiche di massa, crisi geopolitiche ed economichedi Redazione E-Planet
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Entro la fine del XXI secolo, circa il 40,28% delle terre emerse globali si trasformerà in una zona arida, delineando uno scenario drammatico per il futuro del pianeta. Questo inquietante allarme ecologico è stato lanciato da un nuovo e approfondito studio scientifico condotto dall'Accademia cinese di scienze forestali, i cui risultati sono stati recentemente pubblicati sulla prestigiosa rivista Environmental Research Letter.
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La ricerca, che esclude dal proprio computo l’Antartide, evidenzia come i cambiamenti climatici stiano subendo una fortissima accelerazione, registrando un drastico peggioramento delle condizioni globali proprio nell'ultimo decennio. Le proiezioni indicano che la porzione di superficie terrestre colpita oscillerà tra il 39,31% e il 40,28%, con una preoccupante espansione delle aree classificate come "iperaride", caratterizzate da piogge quasi nulle e tassi di evaporazione potenzialmente insostenibili.
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Uno degli aspetti più complessi e paradossali messi in luce dagli scienziati riguarda il comportamento della vegetazione di fronte all'aumento dei livelli di anidride carbonica. Sebbene la CO2 possa inizialmente stimolare la crescita delle piante e l'efficienza nell'uso dell'acqua, l'inaridimento progressivo dell'aria annulla completamente questi benefici temporanei. Per difendersi dalla disidratazione e dalla perdita di liquidi interni, le piante tendono a chiudere i propri stomi, i piccoli pori presenti sulle foglie. Questo meccanismo di difesa, purtroppo, blocca la fotosintesi clorofilliana e riduce la loro capacità di assorbire l'anidride carbonica, innescando un declino della biomassa globale.
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La desertificazione e l'essiccazione non colpiranno il mondo in modo uniforme, ma mostreranno picchi critici in regioni geografiche specifiche. Tra le aree più esposte a questa trasformazione radicale figurano l'Australia, ampie porzioni del Brasile e l'intero bacino del Mediterraneo, dove i terreni fertili rischiano di degradarsi irreversibilmente. Le ripercussioni di una simile transizione ecologica saranno inevitabilmente devastanti per l'intera umanità. La perdita di suolo coltivabile e il collasso dell'agricoltura tradizionale mineranno la sicurezza alimentare globale, costringendo milioni di persone a migrazioni climatiche di massa verso territori più ospitali.
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Inoltre, la drastica riduzione delle riserve idriche dolci innescherà gravi crisi geopolitiche ed economiche per l'approvvigionamento e la gestione dell'acqua. Per evitare di raggiungere questo punto di non ritorno entro il 2100, gli studiosi sottolineano l'assoluta urgenza di adottare strategie globali coordinate. Diventa quindi fondamentale abbattere in modo immediato le emissioni di gas serra, implementare riforestazioni con specie resistenti alla siccità e promuovere pratiche agricole rigenerative capaci di preservare la preziosa umidità dei suoli.