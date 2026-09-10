Entro il 2100 il 40% della Terra diventerà zona arida

Uno degli aspetti più complessi e paradossali messi in luce dagli scienziati riguarda il comportamento della vegetazione di fronte all'aumento dei livelli di anidride carbonica. Sebbene la CO2 possa inizialmente stimolare la crescita delle piante e l'efficienza nell'uso dell'acqua, l'inaridimento progressivo dell'aria annulla completamente questi benefici temporanei. Per difendersi dalla disidratazione e dalla perdita di liquidi interni, le piante tendono a chiudere i propri stomi, i piccoli pori presenti sulle foglie. Questo meccanismo di difesa, purtroppo, blocca la fotosintesi clorofilliana e riduce la loro capacità di assorbire l'anidride carbonica, innescando un declino della biomassa globale.