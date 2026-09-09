Distruggere l’ambiente è peccato

L'introduzione di questo peccato implica anche una profonda revisione delle pratiche religiose tradizionali, arrivando a toccare il sacramento della confessione. I credenti sono chiamati a esaminare la propria coscienza non solo sui comportamenti individuali, ma anche sui propri stili di vita consumistici e sulle scelte quotidiane che alimentano la cultura dello scarto. Il Vaticano propone così una vera e propria "conversione ecologica", intesa come un cammino spirituale per ritrovare l'armonia con la natura e tutelare la Terra come casa comune. Con questa presa di posizione, la Santa Sede smette di essere una semplice spettatrice del dibattito climatico e si propone come una guida morale globale, chiedendo azioni politiche concrete e un cambio di rotta economico che metta al centro la custodia del creato anziché il profitto immediato.