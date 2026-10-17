"Nel suo ultimo rapporto sulle crisi alimentari la Fao - ricorda la confederazione - ha evidenziato come circa il 56% della grave insicurezza alimentare acuta sia da imputare in modo diretto o indiretto a guerre, conflitti interni e crisi geopolitiche e un ulteriore 11% per gravi crisi economiche, spesso conseguenze di crisi politiche e conflitti, a fronte di un 33% causato da eventi climatici estremi". Mai come in quest'ultimo anno gli effetti combinati dei conflitti e degli stravolgimenti climatici hanno pesato sulla sovranità alimentare dei Paesi e sulla loro produzione agricola. La conseguenza principale è stata una maggiore difficoltà di accesso a prodotti sicuri di qualità, aspetto che "ha lasciato spazio alla diffusione di cibi ultraformulati o sintetici" sostiene Coldiretti.