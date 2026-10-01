Clima, i ghiacciai svizzeri hanno perso il 20% del loro volume in 5 anni

In Svizzera, in termini assoluti, il volume perso è stato inferiore a quello del 2003, ma la percentuale di calo quest'anno è maggiore. Questo perché il volume totale attuale è pari a circa un terzo di quello di 23 anni fa. All'epoca la perdita relativa era pari al 3,5% del volume totale di ghiaccio dei ghiacciai svizzeri. Tale accelerazione dello scioglimento dei ghiacci ha avuto un impatto in Svizzera: la perdita di 2,2 trilioni di litri da luglio a settembre equivale a quattro volte il consumo annuale di acqua nel Paese, che conta circa 9,1 milioni di abitanti. La Svizzera ricava più della metà della propria energia elettrica dall'idroelettrico. Ma l'impatto dello scioglimento accelerato dei ghiacciai si estende ben oltre: la Svizzera è la riserva idrica d'Europa e alimenta alcuni dei fiumi più importanti del continente: il Danubio, il Po, il Reno e il Rodano.