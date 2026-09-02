Secondo le stime di questo studio, il fenomeno contribuirebbe alla perdita di circa 154 tonnellate di ghiaccio durante una sola stagione. È bene sapere che - per quanto si tratti di una quantità che può apparire enorme - deve essere rapportata alle dimensioni complessive del fenomeno. Il suo contributo, infatti, è molto più contenuto rispetto a quello derivante dall'utilizzo dei combustibili.

Nel complesso, queste osservazioni forniscono prove a lungo termine che supportano ciò che ho constatato per molti anni sul campo", ha riferito Khim Lal Gautam, ricercatore e principale autore della ricerca. E ha aggiunto: "Il ghiacciaio Khumbu al campo base dell'Everest si sta assottigliando e la protezione del sito dovrà coinvolgere la collaborazione di soggetti di diversi settori, a livello locale e internazionale".