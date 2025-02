Nepal, vietate le spedizioni in solitaria sull'Everest e gli altri "Ottomila"

Il Nepal ha vietato le spedizioni in solitaria sull'Everest e su altre vette alte dagli 8.000 metri in su. La modifica alla precedente normativa in materia di alpinismo è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Sarà obbligatorio avvalersi di una guida ogni due scalatori per le altitudini superiori agli 8.000 metri, mentre per le altre montagne sarà sufficiente almeno una guida per gruppo. Gli obblighi in materia di guide sono volti a creare posti di lavoro locali, aumentare la sicurezza e ridurre le vittime, facilitando la localizzazione dei dispersi e i soccorsi.