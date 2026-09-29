El Niño, l'ospite indesiderato che mette in crisi chef e agricoltori, Fabio Ciconte a Tgcom24: "Servono più biodiversità e cucina ambientale"

In che modo fenomeni climatici come El Niño possono incidere concretamente sulla disponibilità e sui prezzi delle materie prime, e quali conseguenze rischiano di avere per ristoranti e consumatori?

Stiamo già vedendo le conseguenze di El Niño e, più in generale, della fase di riscaldamento e di caldo di questi mesi sugli scaffali del supermercato o dei fruttivendoli: è una delle prime volte che succede, è qualcosa di cui preoccuparsi davvero. Questo accade o perché il prodotto costa troppo - e quindi non sarebbe appetibile per il consumatore - o perché semplicemente non c'è. Per fare un esempio, il costo dell'insalata in busta, che è un prodotto trasformato, sta aumentando enormemente, arrivando a costare costa fino a 14 euro al chilo. Il motivo è che, a causa di El Niño, si è aperta una crisi nel settore chiamato "la quarta gamma" che ha perso il 40% della produzione. Lo stiamo vedendo adesso in maniera così esplosiva con El Niño, ma che i cambiamenti climatici stiano influenzando tutta la produzione agricola è un fatto ormai da tempo.