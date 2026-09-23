Il bilancio più pesante è previsto nei paesi più poveri, già alle prese con l'insicurezza alimentare e gli alti costi energetici, in parte a causa dei cambiamenti climatici e delle ripercussioni della guerra in Iran. Lo studio di Greenstone e dei suoi colleghi avverte che il Sud del mondo sosterrà il peso maggiore del caldo eccessivo. I ricercatori autori del rapporto hanno rilevato che la regione del Sahel in Africa dovrebbe essere la più colpita, con circa 66.800 decessi in più causati dal caldo provocato da El Niño. Secondo il rapporto, altre aree particolarmente a rischio includono l'Asia meridionale e sud-orientale e alcune parti dell'America Latina. I ricercatori prevedono circa 19.400 decessi aggiuntivi legati al caldo nelle Filippine, in Vietnam, in Thailandia e in Cambogia, oltre a 19.300 in Indonesia, 15.800 in India e 13.300 in Brasile.