Cambiamento climatico, oltre tre milioni di morti in sette anni

A undici anni dalla firma dell'Accordo di Parigi sul clima, i danni per la salute provocati dai cambiamenti climatici stanno aumentando a un ritmo nettamente più rapido rispetto al decennio precedente. Tra il 2016 e il 2023 si stima che il solo caldo estremo legato al climate change abbia causato quasi 3 milioni di decessi, 710mila nel solo 2023. L'allarme arriva dal 10° rapporto Lancet Countdown on Health and Climate Change, guidato da University College London in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e pubblicato alla vigilia della conferenza Onu sul clima, Cop 31, che si terrà dal 9 al 20 novembre ad Antalya, in Turchia.
Il caldo eccessivo è solo uno degli effetti dei cambiamenti climatici. Nel 2025, quasi il 51,8% delle terre emerse è stato colpito da siccità estrema per almeno un mese (secondo dato più alto mai registrato dopo il 2023). Dal 2016 l'area colpita è cresciuta a una velocità superiore al 700% rispetto al decennio 2006-2015. L'80% del pianeta affronta squilibri nelle risorse idriche, con il 43% della superficie terrestre che ha subito un inaridimento a lungo termine, mentre il 37% ha registrato un eccessivo incremento dell'accumulo idrico che potrebbe minacciare la sicurezza alimentare e quella igienico-sanitaria. Di pari passo, le piogge ad altissima intensità hanno interessato quasi il 17,2% delle terre emerse all'anno nel periodo 2016-2025, aumentando il rischio di inondazioni e malattie la cui trasmissione è facilitata dall'acqua.
"Emergenza sanitaria globale"
Di fronte a un quadro clinico e ambientale in rapido deterioramento, gli autori del rapporto chiedono che il cambiamento climatico venga formalmente riconosciuto e affrontato come un'emergenza sanitaria globale e che la tutela della salute sia posta al centro di ogni decisione politica ed economica in materia di clima. "Questi numeri indicano una chiara emergenza - ha affermato Marina Romanello, executive director del Lancet Countdown -. Il tasso di crescita di molte minacce alla salute legate al clima sta accelerando; i decessi per caldo riconducibili al cambiamento climatico hanno raggiunto un livello record e l'impatto economico sta colpendo con particolare durezza i settori e le comunità più vulnerabili. I rischi diventano ancora più gravi se si considera come diverse minacce interagiscono e si sommano tra loro", ha proseguito. Siamo "a un cambio di passo che deve essere riconosciuto per quello che è: un'emergenza sanitaria globale", ha concluso.
Alla vigilia della Cop 31
L'allarme arriva alla vigilia dell'inizio della conferenza Onu sul clima, che si terrà ad Antalya, città turca sulla quale si è da poco abbattuto un fortissimo nubifragio, provocando quattro vittime. La conferenza, presieduta da Murat Kurum, ministro dell'Ambiente della Turchia, è il più importante appuntamento internazionale dedicato ai negoziati sul clima: capi di Stato e di governo, ministri, negoziatori, rappresentanti delle organizzazioni internazionali, del mondo scientifico, del settore privato e della società civile si riuniranno per definire le prossime azioni volte ad accelerare l’attuazione dell’Accordo di Parigi e rafforzare la risposta globale alla crisi climatica. Il ruolo di presidente dei negoziati spetta, invece, all'Australia.
Tra i principali temi al centro dei negoziati ci sono la discussione sul proseguimento del programma di lavoro sulla mitigazione, l’attuazione dell’obiettivo di finanza climatica post 2025 (New Collective Quantified Goal) e l’allineamento dei flussi finanziari agli obiettivi dell’Accordo di Parigi, poi l’implementazione degli indicatori per la qualificazione e quantificazione dell’obiettivo sull’adattamento ai cambiamenti climatici e, infine, la revisione del programma di lavoro sulla giusta transizione e la definizione di un "meccanismo" per l’attuazione.