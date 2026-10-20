In Uganda combattono la siccità con il sole

Questa tecnologia innovativa sfrutta i pannelli fotovoltaici per alimentare pompe idriche ecologiche. I piccoli agricoltori locali non dipendono più dalle piogge stagionali o dal costoso gasolio. Nel distretto centrale di Mityana, circa 150 produttori hanno già salvato i propri raccolti. Durante l'ultimo lungo periodo di parziale siccità, i campi hanno continuato a ricevere acqua. Colture fondamentali come il caffè, il mais e gli ortaggi sono state preservate con successo. L'energia pulita del sole viene convertita per prelevare acqua da bacini e falde sotterranee.