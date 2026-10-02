Crisi climatica, il Cervino senza neve: le immagini impressionanti dopo un'estate di caldo record

Secondo Copernicus, il programma europeo di osservazione della Terra, quella del 2026 è stata l'estate più calda mai registrata nell'Europa occidentale, con una temperatura media di 21,7 gradi, superiore di 2,5 gradi rispetto alla media del periodo 1991-2020. Superato anche il precedente record del 2003. Il caldo è iniziato in anticipo ed è proseguito fino a settembre. Nel corso dell'estate si sono registrati 17 giorni durante i quali almeno il 60% dell'Europa occidentale ha superato i 30 gradi. Nel 2003 erano stati 11, mentre nel 2025 soltanto sette.