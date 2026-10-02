Crisi climatica, il Cervino senza neve: le immagini impressionanti dopo un'estate di caldo record

Il Cervino appare completamente spoglio nelle immagini riprese dalle webcam: nessuna traccia di neve sulla vetta alta 4.478 metri, la terza più alta d'Italia. Sui social compare anche lo stesso scatto ma catturato nel 2025 e il paragone è drammatico. Quello del Cervino è l'ultimo sintomo di una situazione che si inserisce in una fase di temperature elevate che interessa il continente europeo. Anche in estate è raro vedere la celebre vetta completamente senza neve. Un episodio simile si era registrato nel 2022, durante un'intensa ondata di caldo.
L'estate dei record
Secondo Copernicus, il programma europeo di osservazione della Terra, quella del 2026 è stata l'estate più calda mai registrata nell'Europa occidentale, con una temperatura media di 21,7 gradi, superiore di 2,5 gradi rispetto alla media del periodo 1991-2020. Superato anche il precedente record del 2003. Il caldo è iniziato in anticipo ed è proseguito fino a settembre. Nel corso dell'estate si sono registrati 17 giorni durante i quali almeno il 60% dell'Europa occidentale ha superato i 30 gradi. Nel 2003 erano stati 11, mentre nel 2025 soltanto sette.