Orologi "intelligenti" che si adattino al clima: la nuova sfida di Kikuo Ibe

Nato nel Paese del Sol Levante 73 anni fa, Kikuo Ibe è l’ingegnere giapponese che nel 1983 ha dato vita al primo G-Shock, l'orologio nato per essere "indistruttibile" e che ha dato origine a un nuovo paradigma di resistenza nell'orologeria. Tutto nacque, infatti, in seguito alla delusione di aver visto cadere e frantumarsi a terra un orologio che gli aveva regalato suo padre. Nei giorni scorsi si è tenuto a Milano il Kikuo Ibe Legacy Tour, l’appuntamento europeo che porta il creatore di questi particolari segnatempo a incontrare direttamente fan e appassionati del brand. Il capoluogo lombardo ha ospitato l’unica tappa italiana e ha accolto presso la G-Shock Arena di via Vincenzo Capelli 5, zona Corso Como, due giornate di attività ed esperienze gratuite dedicate alla street culture, alla creatività e alla personalizzazione.