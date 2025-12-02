Legendary Glamma, chi è la nonnina dello Zambia diventata fashion icon

Ultraottantenne, modella per caso grazie alle foto postate dalla nipote e diventate virali: "Quando non ci sarò più, custodirai questi ricordi"
Margret Chola, "Legendary Glamma" (a destra, con sua nipote, la fashion stylist Diana Kaumba) © Dal Web (Kooma Jnr - Luxury Photography Zambia)
La passione per la moda, la celebrità grazie a Internet. La vita dell'ultraottantenne Margret Chola è cambiata improvvisamente nel 2023, quando sua nipote - la stylist Diana Kaumba, che vive a New York - è tornata a farle visita in Zambia e l'ha vestita con abiti di alta moda e accessori vistosi. Le foto, postate online, sono diventate subito virali. Da allora, quello di Legendary Glamma - nomignolo nato dall'unione di glam e grandma (nonna, appunto) -, è un fenomeno social in costante ascesa, con centinaia di migliaia di follower.
Una nuova Iris Apfel. Stesso stile massimalista e chic, stessa passione per le fantasie, gli abiti colorati, i colori accesi, gli accessori grandi e vistosi, gli occhiali da sole importanti, le paillettes e i bijoux, i tacchi alti. Non sa esattamente quanti anni ha, né dire precisamente quando è nata. Fuma la pipa, si sostiene con un bastone di legno, beve il tè in una tazza di metallo, non aveva mai indossato i jeans prima, né una parrucca. Data in sposa appena adolescente a un uomo più anziano, costretta a lasciare la scuola, ha avuto tre figli e si descrive come forte, libera e fiera. "Quando non ci sarò più - aveva detto alla nipote - custodirai gelosamente questi ricordi".
Una bellezza lontana dagli stereotipi, un invito a superare il tabù dell'età e a non prendersi troppo sul serio. Il fenomeno Margret Chola – le cui foto la ritraggono sempre in uno spazio all’aperto, presumibilmente fuori dalla sua abitazione, nel suo villaggio – dimostra come la vita sa cogliere di sorpresa e come mantenere un atteggiamento sempre aperto verso le novità può essere foriero di nuove esperienze e chance inattese. Icona di moda per caso, è un esempio di come gli abiti possono avere un ruolo fondamentale nel delineare la propria identità e nell’esprimere un proprio stile.