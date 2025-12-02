Legendary Glamma, chi è la nonnina dello Zambia diventata fashion icon

Una nuova Iris Apfel. Stesso stile massimalista e chic, stessa passione per le fantasie, gli abiti colorati, i colori accesi, gli accessori grandi e vistosi, gli occhiali da sole importanti, le paillettes e i bijoux, i tacchi alti. Non sa esattamente quanti anni ha, né dire precisamente quando è nata. Fuma la pipa, si sostiene con un bastone di legno, beve il tè in una tazza di metallo, non aveva mai indossato i jeans prima, né una parrucca. Data in sposa appena adolescente a un uomo più anziano, costretta a lasciare la scuola, ha avuto tre figli e si descrive come forte, libera e fiera. "Quando non ci sarò più - aveva detto alla nipote - custodirai gelosamente questi ricordi".