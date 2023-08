Iris Apfel compie 102 anni: stile e humour, le sue lezioni di vita

Compie 102 anni questa icona mondiale di stile, " l'adolescente più attempata del mondo ", come ironicamente si è definita lei stessa. Imprenditrice, designer di interni (con il marito Carl ha realizzato anche quelli per la Casa Bianca durante il mandato di ben nove presidenti), modella e - negli ultimi anni - fenomeno social (2,7 milioni di follower solo su Instagram).



Lo stile di Iris Apfel è fatto di haute couture e pezzi scovati nei mercati, bracciali e collane vistosi e coloratissimi, che accosta tra loro e sovrappone: "La moda la puoi comprare, lo stile lo devi possedere", ha dichiarato in varie interviste. "Non mi vesto per essere osservata ma per essere me stessa. Devi sapere chi sei e quanto puoi osare, è una questione di atteggiamento. Adoro gli accessori, sono la parte più importante del mio guardaroba. È comunque più importante essere felici che vestiti bene".



Una donna profondamente anticonformista. "Mi sono autoproclamata l’adolescente più attempata del mondo e ho intenzione di continuare così", si legge nella sua autobiografia. Nata a New York il 29 agosto 1921, per Iris Apfel la notorietà è arrivata in età avanzata. Occhiali tondi e grandi, le è stata addirittura dedicata una Barbie. Con la sua sferzante vena umoristica si è autoproclamata "star geriatrica" e nel corso del tempo ha guadagnato fama grazie alla sua visione libera dagli stereotipi e a uno stile che l'ha resa riconoscibile e inconfondibile. "Perché essere come tutti gli altri? È molto più divertente essere se stessi".