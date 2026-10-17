Brasile, deforestazione in Amazzonia al minimo storico dal 1988

Ma tra il 2022 e il 2026 la deforestazione è calata del 71% in Amazzonia e del 48% nel Cerrado. Lo Stato con più deforestazione in Amazzonia è il Para, con 1.130 chilometri quadrati, un terzo del totale. Nel Cerrado è il Maranhao, con 1.718 chilometri quadrati. Il ministro dell'Ambiente Joao Paulo Capobianco ha detto che il settore agroalimentare ha causato solo l'1,8% della deforestazione nell'ultimo anno, considerando le proprietà rurali regolari. Il ministro ha detto anche che le forze di sicurezza indagano sulle segnalazioni di incendi appiccati in modo deliberato e organizzato nello Stato di Amazonas, dove il fenomeno è aumentato da settembre.