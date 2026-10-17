Brasile, deforestazione in Amazzonia al minimo storico dal 1988

La deforestazione annuale in Amazzonia è scesa al livello più basso dall'inizio delle rilevazioni, nel 1988. Secondo i dati diffusi dall'Istituto nazionale brasiliano per la ricerca spaziale (Inpe), elaborati attraverso il sistema Prodes di monitoraggio satellitare, tra agosto 2025 e luglio 2026 sono andati persi 3.335 kmq di foresta. Il calo è stato del 71% dal 2023, secondo il governo, come riferisce il sito del quotidiano Folha de S.Paulo. La riduzione segna un'inversione di tendenza rispetto alla presidenza di Jair Bolsonaro (2019-2022), durante la quale la deforestazione era aumentata di circa il 60%, con oltre 45mila kmq di foresta abbattuti. Buone notizie anche per il Cerrado. Secondo Márcio Astrini, direttore esecutivo dell'Osservatorio sul clima, i risultati dimostrano che la tutela ambientale può procedere insieme alla crescita economica. Restano tuttavia le minacce legate agli incendi, alla siccità e al cambiamento climatico.
I dati
Tra agosto 2025 e luglio 2026 la deforestazione nell'Amazzonia brasiliana è scesa del 42%, a 3.335 chilometri quadrati. E' il valore più basso da quando esistono le rilevazioni, quasi 40 anni fa. Il minimo precedente era del 2012, con 4.571 chilometri quadrati. Nel Cerrado, la savana tropicale del Brasile centrale, sono andati persi 5.516 chilometri quadrati di vegetazione nativa, il 24% in meno rispetto all'anno precedente. E' il terzo calo consecutivo e il valore più basso della serie, iniziata nel 2013.
Ma tra il 2022 e il 2026 la deforestazione è calata del 71% in Amazzonia e del 48% nel Cerrado. Lo Stato con più deforestazione in Amazzonia è il Para, con 1.130 chilometri quadrati, un terzo del totale. Nel Cerrado è il Maranhao, con 1.718 chilometri quadrati. Il ministro dell'Ambiente Joao Paulo Capobianco ha detto che il settore agroalimentare ha causato solo l'1,8% della deforestazione nell'ultimo anno, considerando le proprietà rurali regolari. Il ministro ha detto anche che le forze di sicurezza indagano sulle segnalazioni di incendi appiccati in modo deliberato e organizzato nello Stato di Amazonas, dove il fenomeno è aumentato da settembre.