La criminologa Roberta Bruzzone è indagata per stalking a una collega

Le indagini si sono concluse a dicembre, con l'avviso firmato dal pm Gilberto Ganassi, ma le vicende emergono ora che il fascicolo è stato trasmesso a Roma per competenza. Gli atti sono accompagnati da un hard disk da due terabyte con le trascrizioni delle chat tra Roberta Bruzzone e i collaboratori, anche loro indagati e molto attivi sul web: l'amica Monica Demma, il biologo Giovanni Langella, a capo del canale YouTube Crimedoors, e Marzia Mosca, palermitana domiciliata in Germania, nota sul web come "Santanico". Un bersaglio definito dalla "miserabile esistenza", "da Tso", "in putrefazione". E di cui ancora si scrive "continua a sbavare sui nostri profili", "cacciata a pedate nel sedere" dai tribunali, cui "le goccine e le overdose di botox non bastano più", "una lestofante in meno".