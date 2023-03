Cremona, abbandonato cinque giorni dopo l'adozione: condannati i genitori

L'incontro con l'avvocato

Il ragazzo dopo una vita disagiata è finito in carcere a Modena per reati minori, piccoli furti. "Non sono alla ricerca di pietà o di commiserazione. Sto scontando la giusta pena, ma per la prima volta, qui in carcere c’è qualcuno che mi ascolta, mi spiega i miei diritti e doveri. L'unica cosa che ho ricevuto dalla famiglia italiana è il cognome". Queste le parole del giovane al quotidiano Il Corriere della Sera. Grazie all'incontro dietro le sbarre con l'avvocato Gianluca Barbiero, che lo ha assistito, il ragazzo ha ottenuto giustizia 16 anni dopo i fatti anche in secondo grado. La sentenza di condanna dei genitori, infatti, è stata confermata dalla Corte d'Appello di Brescia nel 2021.