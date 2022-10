Neonato abbandonato in una busta a Trapani, l'uomo che l'ha trovato: "Presto sarà adottato"

"

Francesco ha trovato una famiglia che presto lo adotterà

Pomeriggio Cinque

neonato

Paceco

Trapani

Mi piacerebbe tanto rivederlo tra qualche anno

". A dare la notizia in diretta a "" è proprio l'uomo che il 4 ottobre ha trovato ilin un sacchetto di plastica nei campi di, in provincia di. "Siamo felicissimi, speriamo che Dio l'assista per tutta la vita", dichiara l'uomo visibilmente emozionato che poi esprime un desiderio. ", quandro sarà cresciuto, vorrei che qualcuno gli raccontasse che l'abbiamo trovato e salvato", conclude l'uomo.

I carabinieri stanno indagando, anche visionando le telecamere della zona, per capire chi lo abbia abbondonato. Secondo quanto riportato a

Canale 5

Francesco Alberto

, sarebbero state individuate tre auto sospette nelle vicinanze in cui è stato trovato il piccolo. Chi lo ho abbandonato rischia dai 6 mesi ai 5 anni di carcere.