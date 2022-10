Neonato abbandonato in una busta a Trapani, i soccorritori: "Aveva ancora il cordone ombelicale"

È vivo per miracolo il

neonato

Trapani

"Pomeriggio Cinque"

trovato in un sacchetto di plastica nei campi di Paceco, in provincia di. Come ricostruito adurante la puntata di mercoledì 5 ottobre, un contadino che passava per puro caso nella zona con la famiglia ha sentito il pianto del piccolo ed è riuscito a intervenire in tempo.

"Ho visto questo sacchetto con la testolina di fuori e con mio genero l'abbiamo subito tirato fuori per prenderlo in braccio - raccontano i

soccorritori

cordone ombelicale

Enza e Ignazio, spiegando di aver inizialmente pensato che si trattasse di un animale - Aveva ancora ile delle spine, perché si trovava tra le sterpaglie. Piangeva molto ma ha smesso quando l'ho avvicinato al mio corpo".

"Io questa notte non sono riuscito a dormire perché pensavo sempre a quel bambino a terra", conclude l'uomo in lacrime. La trasmissione di

Barbara d'Urso

Francesco Alberto

ha quindi incontrato la dottoressa che si sta prendendo cura del piccolo: "Sta bene, è in buone condizioni cliniche generali, è stato assistito per quello che era necessario e abbiamo avviato i primi esami di controllo. Ha solo qualche segno di lieve disidratazione e di esposizione al sole".