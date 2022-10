Casarile (Milano), tentato infanticidio: bimba di 8 mesi non è in pericolo di vita

L'ultimo bollettino medico -

L'Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo "informa che la bambina non è ricoverata in terapia intensiva, non è in pericolo di vita e le sue condizioni sono stabili". La neonata era arrivata intubata al Policlinico San Matteo di Pavia e di lì trasferita, per la gravità delle sue condizioni, a Bergamo.

La vicenda -

A chiamare i soccorsi è stata la nonna. I famigliari hanno spiegato ai sanitari che la neonata era caduta dal seggiolone, procurandosi così le ferite. I medici però, osservando sul corpicino della bambina numerose ecchimosi e lividi, non hanno creduto a questa versione ed hanno avvisato i carabinieri. La Procura di Pavia continua gli accertamenti per far luce sull'episodio e appurare altre eventuali responsabilità oltre a quelle del patrigno.