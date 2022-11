Terni, ritrova la mamma biologica dopo sessant'anni: era stata adottata quando aveva sei mesi

"Non so cosa le chiederò, forse chi era mio padre, certo non la giudicherò. Ho avuto due splendidi genitori, le nostre vite sono andate così. Ci incontreremo dal suo avvocato, poi vedremo. Sono emozionata, ormai non ci credevo quasi più", ha detto al Corriere dell'Umbria.

La donna, oggi infermiera nel reparto di Pediatria dell'ospedale Santa Maria di Terni, è stata abbandonata dalla mamma un'ora dopo la nascita e lasciata al brefotrofio di Narni. Sei mesi dopo, nel gennaio 1963, è stata adottata. Ha vissuto una vita felice. Dopo aver perso entrambi i genitori adottivi (il papà quando aveva 18 anni e la mamma quando ne aveva 39), ha sentito l'esigenza di cercare la madre naturale. "Ventuno anni fa, però, il tentativo non andò a buon fine. Feci istanza al tribunale dei minorenni di Perugia e, dopo un po' di tempo, ricevetti la comunicazione che la mia madre biologica voleva mantenere l’anonimato", ha raccontato.

Nel 2020, poi, cercando online, Elisa ha trovato la pagina Facebook "La punizione dei 100 anni", dove ha ricevuto supporto e consigli su come muoversi a livello normativo. "Mi sono decisa a ripresentare l'istanza rivolgendomi ancora al tribunale dei minorenni a Perugia. Per un anno e mezzo non ho avuto riscontri poi, lo scorso 8 novembre, è arrivata una pec con cui venivo convocata per il 15. Martedì così sono andata e, con mia grande sorpresa, un giudice gentilissimo, la dottoressa Giuseppina Arcelli, mi ha comunicato che non solo la mia mamma biologica è viva ma che è disposta a incontrarmi", ha aggiunto la donna. Elisa ha anche saputo di avere tre fratelli maschi, che hanno acconsentito a conoscerla.