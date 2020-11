Covid, Locatelli: "Due vaccini come regalo di Natale" | Toti: "Creare anche una zona bianca"

Ansa

I due vaccini anti-Covid che usano la metodologia dell'Rna virale "saranno sottoposti all'approvazione dell'Ema la prossima settimana e potremmo avere i primi due sieri come regalo di Natale". E' quanto afferma il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, esprimendo poi il suo scetticismo nei confronti della proposta di Giovanni Toti di istituire una "zona bianca" in base al rischio per consentire "un Natale un po' più libero".