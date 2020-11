Covid, Salvini: "Natale? Basta seminare terrore prima del tempo"

Ansa

"Se i dati della pandemia di coronavirus lo consentono perché non concedere a chi vuole tornare a casa per Natale di rivedere i suoi cari: si può fare senza seminare paura e terrore prima del tempo ". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, aggiungendo che "nessuno pensa a fare cenoni o veglioni di 500 persone, gli italiani non sono matti, ma almeno fargli passare qualche ora in serenità con la propria famiglia".