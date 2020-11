Covid, 59 francesi su cento non vogliono il vaccino | Oltre 62 mln i casi nel mondo

Natale, acceso in centro a Bergamo l'albero della speranza post-Covid IPA 1 di 23 IPA 2 di 23 IPA 23 di 23 IPA 23 di 23 IPA 23 di 23 IPA 23 di 23 IPA 23 di 23 IPA 23 di 23 IPA 23 di 23 IPA 10 di 23 IPA 11 di 23 IPA 12 di 23 IPA 13 di 23 IPA 14 di 23 IPA 15 di 23 IPA 16 di 23 IPA 17 di 23 IPA 18 di 23 IPA 19 di 23 IPA 20 di 23 IPA 21 di 23 IPA 22 di 23 IPA 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci Dopo mesi di sofferenza per il coronavirus, Bergamo ha acceso l'albero di Natale in centro: un gesto più che mai di speranza per la città che più ha sofferto la prima ondata della pandemia.

Mentre nel mondo i casi di Covid superano i 62 milioni, con quasi un milione e mezzo di morti, alcune Regioni in Italia "scalano" nelle restrizioni da rosso ad arancione (Lombardia, Piemonte e Calabria) e da arancione a giallo (Liguria e Sicilia). Intanto un sondaggio Ifop rivela che in Francia 59 persone su cento non intendono farsi vaccinare. Cresce l'allarme in Asia.