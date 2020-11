Coronavirus, in Italia 20.648 nuovi casi e 541 morti

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 20.648 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 176.934 tamponi effettuati (sabato i casi erano stati 26.323 con 225.940 test). I morti sono stati 541: il totale dei decessi dall'inizio della pandemia sale così a 54.904. Solo oggi sono, però, guarite 13.642 persone. In calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-9) e negli altri reparti Covid (-420). Invariato il tasso di positività (11,7%).

Dopo mesi di sofferenza per il coronavirus, Bergamo ha acceso l'albero di Natale in centro: un gesto più che mai di speranza per la città che più ha sofferto la prima ondata della pandemia.

LEGGI ANCHE > Coronavirus, tutti i dati: la mappa dei contagi

I casi Regione per Regione - La Lombardia è la Regione in cui si sono registrati più casi: nelle ultime 24 ore sono stati 3.203. Segue il Veneto con 2.617 nuovi positivi, la Campania (2.022), il Piemonte (2.021), il Lazio (1.993), l'Emilia-Romagna (1.850) e la Sicilia (1.024). In tutte le altre Regione non sono stati superati i mille casi.