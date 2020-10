"Stiamo facendo e faremo di tutto per evitare" il lockdown, perché "sarebbe un colpo durissimo all'economia e per la tenuta sociale del Paese. Divieti e chiusure limitate sono necessari proprio per prevenire situazioni e restrizioni peggiori, perciò i controlli devono essere rigorosi e i cittadini devono guardare alle forze dell'ordine come alleati, non come controparte". Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese in un'intervista al Corriere della Sera.