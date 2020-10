Coronavirus, nuova impennata dei casi: +19.143 contagi e 91 morti in 24 ore

Sono 19.143 i nuovi contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, con il totale dall'inizio della pandemia che sale così a 484.863 casi. I decessi da ieri sono 91, 2.352 i dimessi. I tamponi processati sono 182.032. Le Regioni più colpite sono: Lombardia (+4.916), Campania (+2.280) e Piemonte (+2.032). Superati i mille pazienti in terapia intensiva: sono 1.049, 57 in più di giovedì.

"L'ospedale in Fiera riapre con i primi pazienti. Speravo di non doverlo utilizzare ma è in funzione da oggi per cercare di togliere pressione agli ospedali" sul territorio. Lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana precisando che "così togliamo la pressione eccessiva sulle terapie intensive. Sarà solo dedicato ai malati Covid e sarà di grande aiuto per alleviare" il lavoro degli ospedali locali.

Pressione sugli ospedali Continuano a salire i ricoveri in terapia intensiva a causa del coronavirus nel nostro Paese: sono 57 in più nelle ultime 24 ore. Il totale è ora di 1.049 persone in terapia intensiva. Balzo anche per i ricoveri con sintomi: sono 855 più di ieri, che portano il totale a 10.549. Gli attualmente positivi sono 186.002, con un incremento di 16.700 rispetto a ieri.

In Lombardia quasi 5mila nuovi casi E' ancora una volta la Lombardia la Regione con più nuovi casi (4.916) a fronte di 36.963 tamponi effettuati, seguita da Campania (2.280), Piemonte (2.032), Veneto (1.550), Lazio (1.389) e Toscana (1.290). Queste sei Regioni hanno complessivamente il 70% dei nuovi casi in Italia.

Rapporto casi positivi-tamponi al 10,5% Il rapporto fra casi positivi e tamponi è salito ancora e dal 9,5% di giovedì, si è attestato al 10,5%. Si tratta "del valore più alto raggiunto in questa seconda ondata", ha detto il fisico Enzo Marinari, dell'Università Sapienza di Roma.

Il 15% dei posti in terapia intensiva occupato da pazienti Covid Su 6.628 posti di terapia intensiva ad oggi attivi in Italia il 15% è occupato da pazienti Covid, percentuale che scende all'11% se vengono anche conteggiati gli ulteriori 1.660 posti letto attivabili con i ventilatori già stati distribuiti alle Regioni. Il dato emerge dal report settimanale del Commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri. La Regione con la percentuale più alta di pazienti in terapia intensiva - rispetto ai posti letto disponibili - risulta l'Umbria, che ha un tasso di occupazione al 27,85%. A seguire, mostra il report, c'è la Campania (21,71%) e la Sardegna (20,69%). Nel Lazio la percentuale è al 17,54% mentre in Lombardia è al 15,69%. Il tasso piu' basso si registra in provincia di Trento, con l'1,96%.