Coronavirus, in Italia 16.079 nuovi casi e altri 136 decessi: quasi mille terapie iintensive in più

ministero della salute

In Italia ci sono 16.079 nuovi casi di coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 136 decessi, per un totale da inizio pandemia che arriva a 36.968. I tamponi effettuati sono 170.392. In terapia intensiva sono ricoverati 992 pazienti, 66 in più. Le Regioni che hanno registrato i maggiori incrementi di casi sono Lombardia (+4.125), Piemonte (+1.550) e Campania (+1.541).