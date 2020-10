Coronavirus, in Germania un picco di nuovi casi: 11mila in 24 ore | La Spagna supera il milione di contagi

Coronavirus, l'Esercito torna in strada: Operazione Igea per fare 30mila tamponi al giorno Ansa 1 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci Circa 1.400 unità impegnate, distribuite in 200 team in grado di eseguire fino a 30mila tamponi al giorno, operative a partire dal prossimo fine settimana. E' questo il contributo dell' "Operazione Igea", condotta da team interforze della Difesa, composti da personale di tutte le Forze Armate, che il Ministero ha messo a disposizione dei cittadini su tutto il territorio nazionale per incrementare la capacità giornaliera del Paese di effettuare tamponi. "La Difesa - ha detto il ministro Lorenzo Guerini - è in campo dall'inizio di questa emergenza e ha messo a disposizione da subito tutte le sue capacita' e mezzi. Anche in questa fase, gli uomini e le donne di tutte le Forze Armate, continueranno ad operare al servizio dei cittadini con impegno e determinazione".

Impennata dei nuovi casi di coronavirus: sono 15.199 (rispetto ai 10.874 del precedente rilevamento), 127 i deceduti. In Senato il premier Conte spiega che le scelte consentono di evitare chiusure generalizzate su tutto il territorio nazionale, di bloccare attività produttiva e scuole. E invita a limitare gli spostamenti "non necessari". Coprifuoco in Lombardia dalle 23 alle 5 del mattino da oggi al 13 novembre. Chiusi i centri commerciali nei week end. Stessa iniziativa nel Lazio dalle 24 di venerdì. Didattica a distanza da lunedì per le secondarie. Epidemia sempre più preoccupante anche in Europa: numeri da brividi in Germania e in Spagna.