Covid, in Francia 41.622 casi in 24 ore, autorità: "Situazione grave"

In Francia sono stati registrati 41.622 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. "La seconda ondata è qui. Stiamo assistendo a una progressione rapida e molto preoccupante dell'epidemia in tutti i paesi d'Europa. Nessuno è risparmiato. La situazione è grave", ha detto il premier Jean Castex annunciando nuove misure restrittive ed estendendo il coprifuoco ad altri 38 dipartimenti. "Le prossime settimane saranno dure", ha aggiunto.

Una decisione quasi inevitabile se la progressione delle nuove infezioni continuasse ai ritmi attuali. In quindici giorni i casi sono raddoppiati e hanno raggiunto una cifra da capogiro: più di mille ogni ora, fino agli ultimi dati che rischiano davvero di far saltare il banco.

Oltre quota 41milioni i casi nel mondo da inizio pandemia. più di un milione 100mila i decessi. il virus circola da un capo all’altro del pianeta: dall’Europa all'India, dal Sudamerica agli Stati Uniti dove si prevede che si possano raggiungere picchi di 2.300 decessi giornalieri, secondo un modello elaborato dall’università di Washington.

Diversi Stati provano a correre ai ripari tra confinamenti mirati e veri e propri lockdown. I dati continuano a peggiorare anche in Spagna, 1.005.295 infezioni secondo la Johns Hopkins University. Di fronte all'aumento dei malati, le autorità hanno imposto d'urgenza nuove restrizioni. Granada è la prima città spagnola dove è stato decretato il coprifuoco dalle 23 alle 6. Il ministro della Salute, Salvador Illa, ha annunciato che la Comunità di Madrid "sta lavorando a misure dure" che adotterà dopo la revoca dello stato di allarme, sabato, e che il governo regionale annuncerà venerdì.

Anche la Grecia è stata costretta a imporre il coprifuoco ad Atene e Salonicco, ha comunicato il premier Kyriakos Mitsotakis. "La situazione è molto seria" in Germania ha avvertito il presidente del Robert Koch Institute, Lothar Wieler, alla luce degli 11.287 nuovi contagi a livello federale in 24 ore prevedendo "che aumenteranno i casi gravi e il numero delle vittime".

Coronavirus, Nunavut: il territorio canadese con zero casi positivi Afp 1 di 25 Afp 2 di 25 Afp 25 di 25 Afp 25 di 25 Afp 25 di 25 Afp 25 di 25 Afp 25 di 25 Afp 25 di 25 Afp 25 di 25 Afp 10 di 25 Afp 11 di 25 Afp 12 di 25 Afp 13 di 25 Afp 14 di 25 Afp 15 di 25 Afp 16 di 25 Afp 17 di 25 Afp 18 di 25 Afp 19 di 25 Afp 20 di 25 Afp 21 di 25 Afp 22 di 25 Afp 23 di 25 Afp 24 di 25 Afp 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

Di fatto fuori controllo il contagio in Belgio, divenuto il secondo Paese al mondo per numero di decessi (10.539 da inizio pandemia) in rapporto alla popolazione. Le nuove infezioni hanno raggiunto la soglia media giornaliera di 9.693 tra il 12 e il 18 ottobre, pari a un aumento del 75 per cento rispetto alla settimana precedente, ha rilevato l'Istituto di sanià' pubblica di Sciensano. E' finita in terapia intensiva anche il ministro degli Esteri ed ex premier Sophie Wilmes.

Numeri sopra il livello di guardia in Russia - 15.971 nuovi casi e 290 morti in 24 ore - e nei Balcani. E oltre al numero di casi e di morti, in Europa continua a crescere il numero di positivi ogni 100mila abitanti secondo la mappa aggiornata pubblicata dal Centro per il controllo delle malattie (Ecdc). L'incidenza dei contagi è superiore a 120 casi ogni 100mila abitanti in quasi tutti gli Stati e in Italia è stata raggiunta la cifra di 191,7 contro i 172,6 di mercoledì.